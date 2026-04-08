Peppe Barra al Troisi con Buonasera a tutti - dai miei disordinati appunti

Dal 9 al 19 aprile, il Teatro Troisi ospiterà lo spettacolo “Buonasera a tutti - dai miei disordinati appunti” con Peppe Barra, che parteciperà con repliche serali alle 21 e domenicali alle 18. L’artista napoletano sarà presente sul palco durante questo periodo, portando in scena un evento che si inserisce nella storia della scena locale. Lo spettacolo si inserisce nel calendario di questa stagione teatrale, offrendo un appuntamento con un artista di lunga esperienza.

Dal 9 al 19 aprile, con repliche serali alle ore 21 e domenicali alle 18, il palcoscenico del Teatro Troisi si apre a una presenza che non è soltanto artistica, ma appartiene ormai alla memoria viva e stratificata della scena partenopea: Peppe Barra.Con “Buonasera a tutti - dai miei disordinati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Peppe Barra al Teatro Troisi con “Buonasera a tutti – dai miei disordinati appunti”Al Teatro Troisi dal 9 al 19 aprile, in scena Peppe Barra con “Buonasera a tutti - dai miei disordinati appunti”.

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