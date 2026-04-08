Stasera alle 21:30 su Rai 2 va in onda il penultimo episodio stagionale del comedy show

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Stefano De Martino e la sua banda tornano stasera, mercoledì 8 aprile, alle 21:30 su Rai 2 con il penultimo appuntamento stagionale di Stasera tutto è possibile. E lo fanno forti di ascolti sempre vincenti. Il varietà dei giochi che fino a qualche tempo fa era considerato uno dei tanti programmi dove i vip presenziavano per rimediare un gettone, oggi è una vetrina tra le più importanti del piccolo schermo. Non solo perché offre la possibilità di raggiungere un pubblico ampio e ormai affezionato, ma perché fa divertire: chi lo guarda, ma anche chi partecipa. Volti storici e nuove presenze: il parterre degli ospiti cambia ogni settimana, ma mai del tutto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Penultimo appuntamento stagionale per il comedy show di Rai 2 che stasera si intitola "STEP Food"

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