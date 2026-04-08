Pensare solo e soltanto al tennis

In un romanzo di Francesco Zani, pubblicato da Mondadori, vengono affrontati vari temi tra cui il tennis, la città di Cesenatico, la famiglia e l’Italia. L’opera offre uno sguardo sulle vicende di personaggi legati a questi elementi, concentrandosi sui loro rapporti e sulle atmosfere che li circondano. La narrazione si concentra su aspetti quotidiani e personali, senza entrare in analisi o interpretazioni più profonde.

Pubblichiamo un estratto di "Come ti difendi" romanzo di Francesco Zani edito da Mondadori sul tennis, su Cesenatico, sulla famiglia, sull'Italia. Pensava solo a come essere più forte. Si rasava una volta alla settimana da Innocente, il barbiere di via Saffi, perché i capelli biondi gli crescevano velocemente e voleva tenerli cortissimi così non doveva asciugarli. Si tagliava regolarmente le unghie delle mani e dei piedi, si spalmava la crema sulle gambe ogni sera e si lavava sempre con l’acqua gelata perché Minelli gli diceva che così i muscoli recuperavano più in fretta. Il borsone Slazenger pesava moltissimo: le racchette, i vestiti, gli asciugamani piccoli, gli asciugamani grandi, le ciabatte, le scarpe, lo shampoo, un completo in più per ogni evenienza, mille lire. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Pensare solo e soltanto al tennis Cuesta dopo Parma Cagliari: «Prendiamo un punto ma ne volevamo tre! Quanto manca alla salvezza? Adesso dobbiamo pensare soltanto ad una cosa»Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Cristiana Girelli dice addio alla Juventus... Trump, un uomo solo al comando: Minoli torna al Tennis Club Napoli con “Faccia a Faccia con la Storia”Giovanni Minoli torna protagonista al Tennis Club Napoli con il terzo appuntamento del ciclo “Faccia a Faccia con la Storia”, in programma mercoledì... Cosa cambia sulla TERRA BATTUTA Argomenti più discussi: Rovesciate e cucchiai, storie da Inter-Roma; Card. Parolin: la pace, unica opzione; Pena di morte, anche Israele sbaglia; L’errore dell’AI: pensare che l’intelligenza sia solo calcolo. Se vogliamo essere in grado di camminare sul pianeta rosso, dobbiamo pensare a strategie per mantenere la forza muscolare, magari sviluppando nuovi design per le navicelle spaziali - facebook.com facebook Eiler Sørensen “A volte il pensare danneggia la salute.” Aristotele @Rebeka80721106 @BrindusaB1 @PasqualeTotaro @agustin_gut @GuernseyJuliet @ValerioLivia @LunaLeso @DavLucia @ManuelaDora @dianadep1 @DonatoMarinelli @FlaminiMarin x.com