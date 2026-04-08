Pedala per tutti | l' iniziativa all' insegna della sostenibilità e della mobilità dolce

Sabato 11 aprile alle ore 11:00 si svolgerà presso il Centro Commerciale Aura, in via di Valle Aurelia, l’evento intitolato “Pedala per tutti”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Doctorbike APS, mira a incoraggiare l’uso della bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile. La manifestazione si rivolge a persone di tutte le età e si propone di promuovere un modo di spostarsi più rispettoso dell’ambiente.

Sabato 11 aprile dalle ore 11:00 presso il Centro Commerciale Aura (via di Valle Aurelia) si terrà “Pedala per tutti”, l’iniziativa promossa da Doctorbike APS con l’obiettivo di far riscoprire alla popolazione di tutte le età il valore della mobilità dolce. Per l’occasione il Centro Aura. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Juventus: estate all’insegna della sostenibilitàDamien Comolli sta guidando la Juventus verso un’estate 2026 all’insegna della sostenibilità economica.

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Pedala per tutti, inclusione, sostenibilità e mobilità dolce al Centro Aura con Doctorbike APS e il patrocinio del XIII MunicipioLa bicicletta non solo come mezzo di trasporto, ma come simbolo di libertà ed aggregazione. Ai nastri di partenza sabato 11 aprile 2026, a partire dalle ore 11:00, ... ilmessaggero.it

Al via Pedala per tutti: inclusione, sostenibilità e mobilità dolce arrivano a Roma(ANSA) - ROMA, 07 APR - La bicicletta come strumento di libertà, benessere e partecipazione sociale, ma anche come opportunità di cambiare passo e scegliere la sostenibilità come stile di vita e il mo ... msn.com

Domenica 12 aprile torna Andria Pedala, che porterà energia e sostenibilità per le vie della città con il progetto Biking Together. L'appuntamento in bici è alle ore 10:00 al... Guarda le foto - facebook.com facebook

Corre e pedala per 815 km: la missione di Andrea Accorsi contro le malattie rare x.com