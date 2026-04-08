Pd e M5S puntano il dito per un selfie ma dimenticano la loro galleria degli orrori

Negli ultimi tempi, i rappresentanti politici di alcuni schieramenti si sono fatti fotografare in momenti che suscitano critiche e commenti. Le immagini, a volte spontanee, sono state condivise pubblicamente e hanno attirato l’attenzione dei media. Tra le foto più discusse ci sono scatti che ritraggono figure di spicco mentre partecipano a eventi o incontri pubblici. La discussione si accende anche sul contenuto di alcuni episodi passati collegati a temi delicati.

Dalla criminalità organizzata al terrorismo, non manca nulla nell’album dei selfie della sinistra. In alcuni casi si tratta di foto estemporanee, di quelle che ai politici capitano, ahiloro, spesso e volentieri. In altri, di scatti che raccontano una storia, che va al di là del momento. Una «galleria degli orrori», come la definisce FdI sulle proprie pagine social, che dovrebbe suggerire maggiore prudenza – e onestà intellettuale – nel commentare i selfie altrui come avvenuto con quello di Giorgia Meloni con Giuliano Amico, una foto cui la premier si è prestata nella totale inconsapevolezza di chi la stesse chiedendo. La foto di Gualtieri con il boss di Ostia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pd e M5S puntano il dito per un selfie, ma dimenticano la loro «galleria degli orrori» Leggi anche: Referendum, la galleria degli orrori di comunicazione del governo è infinita: persino B. sarebbe inorridito Leggi anche: Mediterranea punta il dito contro Italia e Malta: «Mille dispersi in mare con il ciclone Harry, ma loro non muovono un dito» Temi più discussi: Avs frena sulle primarie, il M5s punta al voto anche online; A SALERNO IL PD SI ECLISSA PER FAR VINCERE DE LUCA E NON PRESENTA IL SIMBOLO. M5S E AVS PUNTANO SU ALTRI; Strumentalizzazioni elettorali. Ora la Flotilla punta il dito contro il Partito democratico; Il dilemma del leader a sinistra. Avs frena sulle primarie, il M5s punta al voto anche onlineAvs frena sulle primarie e anche il Pd non pare avere troppa fretta di buttarcisi a corpo morto. Ma il tema della scelta di chi dovrà guidare i progressisti nella sfida a Giorgia Meloni per Palazzo Ch ... ansa.it In Lombardia Pd e M5s si accordano sul no ai termovalorizzatoriIeri sera il secondo incontro tra le delegazioni per scrivere insieme il programma. Il coordinatore grillino in Lombardia Dario Violi ottiene l'ok dei dem sulla progressiva dismissione degli incenerit ... ilfoglio.it A Salerno coalizioni spaccate, De Luca punta a tornare sindaco. Strade separate per Pd e M5S. Fdi e Fi puntano su due candidati diversi #ANSA - facebook.com facebook