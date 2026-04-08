Paura in Libano per Mons Paolo Borgia spari contro il convoglio umanitario del nunzio apostolico manfredoniano

Un convoglio umanitario in Libano, guidato dal nunzio apostolico, è stato colpito da spari nel sud del paese, costringendo l’equipaggio a interrompere il percorso. L’attacco ha coinvolto il veicolo utilizzato per consegnare aiuti umanitari, creando tensione nella regione. Non sono stati riportati feriti tra le persone presenti, ma l’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle operazioni di assistenza nel territorio.

Un convoglio di aiuti umanitari organizzato dal nunzio apostolico in Libano, il manfredoniano monsignor Paolo Borgia, è stato costretto a fare marcia indietro dopo essere stato colpito da spari mentre attraversava il sud del paese. È accaduto nella giornata di ieri, 7 aprile.La missione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Spari sul convoglio del nunzio apostolico in Libano: missione interrotta nel sud del PaeseIl convoglio del nunzio apostolico in Paolo Borgia, rappresentante diplomatico della Santa Sede in Libano, è stato costretto a fare marcia indietro... La Marca: “Solidarietà al Nunzio Apostolico, nostro concittadino Monsignor Paolo Borgia”Esprimo la nostra e mia preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente. Si parla di: Spari sul convoglio del nunzio apostolico in Libano | missione interrotta nel sud del Paese. Chi è mons. Borgia, il pugliese alla guida del convoglio umanitario bloccato in Libano: i tir della missione colpiti da spariBorgia, di Manfredonia, ha dovuto fare marcia indietro dopo essersi trovato in mezzo ad un fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah. Erano tre i camion con 40 tonnellate di beni di prima necessità in ... lagazzettadelmezzogiorno.it Un convoglio umanitario del Vaticano colpito in LibanoUn convoglio di aiuti umanitari organizzato dal nunzio apostolico in Libano, monsignor Paolo Borgia, destinato ai villaggi cristiani del sud, ha dovuto fare marcia indietro dopo essere stato colpito ... ansa.it