Passaporti in provincia ora si fanno all' ufficio postale | attivo il servizio in 74 comuni

Da oggi i cittadini di 74 comuni della provincia di Palermo possono richiedere o rinnovare il passaporto presso gli uffici postali. L’attivazione del servizio è stata annunciata a Ficarazzi alla presenza del sindaco e di rappresentanti di Poste Italiane, inserendosi nel progetto Polis dell’azienda. Questa novità permette di usufruire di un punto di accesso più vicino rispetto alle tradizionali sedi diplomatiche, semplificando così le procedure per i cittadini.

In 74 uffici postali della provincia di Palermo è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. L’iniziativa è stata presentata oggi a Ficarazzi, alla presenza del sindaco Giovanni Giallombardi e di alcuni rappresentanti aziendali e rientra nel progetto Polis di Poste Italiane che punta a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Passaporto, in provincia ora si fa all'ufficio postale: attivo il servizio in 74 comuniIn 74 uffici postali della provincia di Palermo è possibile richiedere e rinnovare il passaporto.

Passaporti in ufficio postale, il servizio si estende a 88 comuni della provinciaLECCE – la rete di Poste Italiane in provincia di Lecce amplia la propria offerta di servizi ai cittadini.

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