Passaggio a livello non rispettato al Giro delle Fiandre la Procura | Violazione grave

Un passaggio a livello non rispettato durante il Giro delle Fiandre ha portato a una denuncia della Procura, che ha definito l’incidente come una violazione grave. La vicenda si è conclusa senza sanzioni da parte dei commissari di gara, nonostante l’esistenza dell’articolo 7 che sembrava prevedere misure in casi simili. La situazione ha attirato l’attenzione sull’episodio e sulle decisioni prese al termine della competizione.

Roma, 8 aprile 2026 - Se la vicenda sportiva si è chiusa lì, senza alcuna sanzione da parte dei commissari di gara a dispetto dell'esistenza dell'articolo 7.7 del regolamento Uci che si occupa proprio di questa fattispecie, il 'passaggio a livello-gate' del Giro delle Fiandre 2026 fa ancora parlare: nessuna squalifica ai corridori, circa 50, che a 212 km dal traguardo sono passati sotto la sbarra che stava per chiudersi, ma qualche strascico giudiziario potrebbe esserci. Le novità della Procura delle Fiandre Orientali Il 'fattaccio' è avvenuto nell'abitato di Wichelen, in una fase della gara ancora non... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Passaggio a livello non rispettato al Giro delle Fiandre, la Procura: "Violazione grave" Giro delle Fiandre 2026, la procura vuole identificare chi non ha rispettato il rosso al passaggio a livelloRoma, 6 aprile 2026 – Da semplice imprevisto neanche così tanto raro in gara a qualcosa di più: un passaggio a livello chiuso durante la prima parte... Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre ma passa col rosso al passaggio a livello: si muove la procuraPogacar vince il suo terzo Giro delle Fiandre, ma finisce sotto indagine: il fuoriclasse sloveno ha ignorato il semaforo rosso a un passaggio a... Temi più discussi: Fiandre, Pogacar non si ferma al passaggio a livello e va come un treno verso la vittoria; Camion attraversa passaggio a livello e innesca la protezione: traffico in tilt per due ore; A Santa Maria: Sbarre: riaprire si può; Un 92enne abbatte con l’auto le sbarre del passaggio a livello e scappa: multato nonno pirata. Verrà soppresso il passaggio a livello nell’area ex Record: cambia la viabilitàDa Rfi 650mila euro utilizzabili per creare una nuova strada. Il sindaco: «Due le alternative». Le proposte delle minoranze ... laprovinciapavese.gelocal.it Tempi di attesa ancora lunghi: passaggio a livello sotto accusaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it “Così parcheggia questo pulmino a piazza Salvemini a #Bagnoli impedendo il passaggio pedonale. Magari dovrebbe lui ritornare a scuola” - facebook.com facebook Hormuz, il passaggio costerà un dollaro al barile... in bitcoin #iran x.com