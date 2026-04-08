Durante la giornata di Pasquetta, i Carabinieri della compagnia di Tivoli hanno intensificato i controlli stradali tra Tivoli e Vicovaro. Nel corso delle operazioni sono state ritirate quattro patenti e sono state elevate diverse sanzioni a carico di conducenti trovati sotto l’effetto di droga o in stato di ebbrezza. L’attività di monitoraggio è proseguita con l’obiettivo di garantire la sicurezza sulle strade locali.

I Carabinieri della compagnia di Tivoli hanno intensificato i controlli stradali tra i comuni di Tivoli e Vicovaro durante la giornata di Pasquetta, portando al ritiro di 4 patenti e a numerose sanzioni per droga e alcol. L’operazione ha coinvolto diverse unità specializzate per garantire la sicurezza dei cittadini lungo le arterie principali. Il dispositivo di sicurezza è stato strutturato in due momenti distinti. La prima fase si è concentrata nell’area di via Tiburtina Valeria, nel territorio di Vicovaro, mentre l’intervento successivo ha interessato via Tiburtina, all’interno del comune di Tivoli. Per rendere efficaci queste attività di sorveglianza, i Carabinieri sono stati supportati dalla Stazione Carabinieri Forestali e dal Nucleo Elicotteri Roma-Urbe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasquetta tra Tivoli e Vicovaro: droga, alcol e 4 patenti ritirate

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Francesco Emilio Borrelli. . A Mergellina a pasquetta - facebook.com facebook

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