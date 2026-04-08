Pasqua in galera | smartphone droni e TikTok Il carcere di Avellino è un colabrodo

Durante la mattina di Pasqua, in un carcere italiano, le forze dell'ordine hanno rinvenuto un pacco nascosto nell'intercinta. L'operazione ha portato alla scoperta di uno smartphone, un drone e un dispositivo per la registrazione di video, tra cui alcuni provenienti dalla piattaforma TikTok. L'episodio evidenzia le difficoltà nel controllare le comunicazioni e il traffico di oggetti proibiti all’interno delle strutture penitenziarie.

Avellino, 8 aprile 2026 - La mattina di Pasqua, in un carcere della Repubblica italiana, la Polizia Penitenziaria trova un pacco nell'intercinta. Dentro ci sono smartphone. La sera del giorno dopo, Pasquetta, ne trovano altri tre, nascosti nel reparto comuni, completi di caricabatterie.Due giorni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Droni carichi di droga e smartphone: sventato nuovo tentativo al carcere di AvellinoCresce l’allarme per l’uso dei droni nelle attività criminali: la Polizia Penitenziaria in prima linea contro il traffico illecito Non si fermano i... Leggi anche: Carcere a prova di droni. Bloccato il tentativo di introdurre smartphone Argomenti più discussi: Carcere di Bellizzi, ritrovati smartphone nei giorni di Pasqua: i controlli della Polizia Penitenziaria; Avellino, lanciano un pacco di Pasqua in carcere: all'interno telefoni cellulari; Maxi blitz a Bellizzi, sequestrati i cellulari lanciati dai droni; TIM celebra la Pasqua offrendo Giga illimitati in 5G gratis. Segreteria aperta e palestra anche! Esagerato troppo tra Pasqua e Pasquetta Da oggi ci si rimette in riga. Ci vediamo in palestra, amanti del fitness PER INFO su pacchetti di abbonamento, convenzioni e corsi attivi: Linea fissa 080 403 0232 Whats - facebook.com facebook Nel giorno di Pasqua, Trump spenge la luce a Cuba Il blackout avrebbe interessato fino al 57% del territorio nazionale In molte province, i cubani subiscono da mesi blackout che superano anche le 20 ore al giorno Proprio ieri, Cuba ha ricordato i 66 anni dell’ x.com