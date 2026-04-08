Pasqua in galera | smartphone droni e TikTok Il carcere di Avellino è un colabrodo

Da avellinotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la mattina di Pasqua, in un carcere italiano, le forze dell'ordine hanno rinvenuto un pacco nascosto nell'intercinta. L'operazione ha portato alla scoperta di uno smartphone, un drone e un dispositivo per la registrazione di video, tra cui alcuni provenienti dalla piattaforma TikTok. L'episodio evidenzia le difficoltà nel controllare le comunicazioni e il traffico di oggetti proibiti all’interno delle strutture penitenziarie.

Avellino, 8 aprile 2026 - La mattina di Pasqua, in un carcere della Repubblica italiana, la Polizia Penitenziaria trova un pacco nell'intercinta. Dentro ci sono smartphone. La sera del giorno dopo, Pasquetta, ne trovano altri tre, nascosti nel reparto comuni, completi di caricabatterie.Due giorni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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