Pasqua controlli con 60 militari Dieci segnalazioni

Durante il lungo weekend pasquale, le forze dell'ordine hanno svolto controlli in diverse aree della città, impiegando circa 60 militari tra carabinieri di quartiere, pattuglie in auto, moto e in abiti civili. L’obiettivo principale è stato garantire la sicurezza dei luoghi più frequentati dai turisti. Sono state effettuate numerose verifiche e sono state emesse 10 segnalazioni. L’attività si è concentrata su un’ampia varietà di interventi sul territorio.

GROSSETO Carabiniere di quartiere, pattuglie in auto, in moto, e in abiti civili, hanno garantito una sorveglianza discreta ed efficace del territorio, soprattutto in quelle località meta di turisti, nel lungo weekend pasquale. Dispiegati complessivamente oltre 60 militari: l’obiettivo primario dell’Arma è stato quello di garantire la massima tranquillità ai residenti e ai numerosi turisti che hanno affollato la Maremma. Oltre alle tradizionali pattuglie in auto e in motocicletta, sono state attivate specifiche unità di "carabiniere di quartiere", ma anche pattuglie ciclo-montate nelle aree centrali e marittime. A queste si sono poi aggiunte le squadre della sezione Operativa, impiegate in abiti civili per compiti di osservazione e prevenzione, concentrando la loro attenzione sulle aree urbane ritenute strategicamente più sensibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pasqua, controlli con 60 militari. Dieci segnalazioni Maremma blindata a Pasqua: 60 agenti e 280 controlli per la sicurezzaI carabinieri di Grosseto hanno coordinato un piano di sicurezza straordinario durante il weekend di Pasqua in Maremma, schierando oltre 60 agenti... Tensioni al confine: nuove segnalazioni su movimenti militari non confermati in UcrainaNelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni di movimenti militari lungo il confine orientale dell’Ucraina, ma le autorità ucraine e i... Temi più discussi: Pasqua, controlli con 60 militari. Dieci segnalazioni; Pasqua sotto controllo: 60 agenti della Municipale in campo tra centro e mare; Pasqua, controlli a tappeto dei Carabinieri: impiegati oltre 60 militari in provincia di Grosseto; Pasqua sicura in Maremma: oltre 60 carabinieri in campo. Pasqua, controlli con 60 militari. Dieci segnalazioniGROSSETO Carabiniere di quartiere, pattuglie in auto, in moto, e in abiti civili, hanno garantito una sorveglianza discreta ed efficace ... lanazione.it Pasqua, controlli a tappeto dei Carabinieri: impiegati oltre 60 militari in provincia di GrossetoControlli dei Carabinieri durante le festività di Pasqua in provincia di Grosseto: il bilancio dell'operazione. grossetonotizie.com Una Pasqua da paura, a #Napoli, sul fronte dei trasporti a causa della sospensione dei mezzi pubblici per una lunga pausa pranzo di circa 3 ore. Il diritto dei lavoratori è sacrosanto, intendiamoci bene, ma con una "invasione di turisti" attesa e sbandierata dall' - facebook.com facebook #Tg2000 - Nigeria, 31 rapiti durante le celebrazioni di Pasqua #7aprile #Tv2000 #Nigeria #Pasqua #Africa #Rapimento #DirittiUmani #LibertàReligiosa @tg2000it x.com