Pasqua a Como sotto controllo | 400 persone identificate denunce e sanzioni

Durante le festività pasquali a Como sono stati effettuati controlli più severi da parte delle forze di polizia. In particolare, le Volanti della questura hanno intensificato le verifiche nelle aree più frequentate e lungo le principali strade della città. Sono state identificate circa 400 persone, con alcune soggette a denunce e sanzioni amministrative. La presenza delle forze dell’ordine è aumentata per garantire il rispetto delle norme vigenti.

Controlli rafforzati sul territorio comasco in vista delle festività pasquali. La polizia di Stato ha intensificato la presenza delle Volanti della questura, con un piano mirato soprattutto nelle zone più frequentate della città e lungo le principali arterie urbane.Nel dettaglio, sono stati. 🔗 Leggi su Quicomo.it Controlli su immobili tra Romano e Covo: 7 persone identificate, 2 denunce e 6 mila euro di sanzioniVerifiche della polizia locale su occupazioni abusive e irregolarità nelle dichiarazioni di ospitalità. Piano sotto controllo: 120 persone identificate dalla Polizia nelle ultime ore: sono due i denunciatiANCONA – Due cittadini di origine tunisina, entrambi poco meno che trentenni, sono stati sanzionati per ubriachezza molesta nel corso dei controlli... Temi più discussi: 7 magnifici appuntamenti da vivere nel lungo weekend di Pasqua a Como; La Fiera di Pasqua; Pasqua da tutto esaurito sul Lago di Como: boom di turisti e traffico verso il confine; Processione del Venerdì Santo 2026. E’ a Como la fiera di Pasqua più bella di tutta la Lombardia: 166 bancarelle piene di meravigliaTorna la fiera di pasqua a Como 2026. Scopri il programma completo dal 2 al 6 aprile: 166 bancarelle in viale Varese e il tradizionale mercato delle mercerie sui viali Cattaneo e Battisti. Tutte le in ... comozero.it La Fiera di PasquaA Como torna la Fiera di Pasqua da giovedì 2 a lunedì 6 aprile. Quest'anno saranno 166 gli operatori presenti: 162 destinati alla vendita di prodotti vari o alimentari; 4 posteggi destinati invece ... ilgiorno.it TORTA COOKIE con le uova di Pasqua avanzate Squisita torta friabile con cioccolato, nutella e frutta secca... RICETTA golosa QUI https://blog.giallozafferano.it/rosinacucina/torta-cookie/ - facebook.com facebook Nel giorno di Pasqua, Trump spenge la luce a Cuba Il blackout avrebbe interessato fino al 57% del territorio nazionale In molte province, i cubani subiscono da mesi blackout che superano anche le 20 ore al giorno Proprio ieri, Cuba ha ricordato i 66 anni dell’ x.com