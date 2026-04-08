Parte la corsa ai 40 mila biglietti a disposizione per i neo-diciottenni C’è tempo fino al 22 aprile per candidarsi | in palio quasi cinquemila posti solo per l’Italia

Da oggi è possibile candidarsi per ottenere uno dei 40 mila biglietti disponibili destinati ai neo-diciottenni. La scadenza per presentare domanda è fissata al 22 aprile. In Italia sono a disposizione quasi cinquemila posti, e le candidature sono aperte a tutti i giovani che hanno raggiunto la maggiore età. La procedura si chiuderà tra circa un mese, dando così il via alla distribuzione dei biglietti.

I l conto alla rovescia è finito. Da oggi scatta il momento della verità per migliaia di ragazzi che sognano di attraversare l’Europa con lo zaino in spalla: si aprono, infatti, le domande per l’interrail DiscoverEu, l’iniziativa che regala un pass ferroviario gratuito ai giovani che entrano nell’età adulta. In palio ci sono 40 mila biglietti e l’Italia è in prima fila con una quota riservata di quasi cinquemila pass. Viaggi in treno nel 2026: le 12 nuove rotte più belle tra lusso e panorami da sogno X Interrail DiscoverEu: chi può partecipare e quali sono i requisiti. DiscoverEU fa parte del programma Erasmus+, il piano europeo dedicato alla formazione e ai giovani, pensata per abbattere i confini, non solo geografici. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Parte la corsa ai 40 mila biglietti a disposizione per i neo-diciottenni. C’è tempo fino al 22 aprile per candidarsi: in palio quasi cinquemila posti solo per l’Italia Leggi anche: DiscoverEU, tornano i 40mila pass Interrail gratuiti per i diciottenni europei. Al via le domande, c’è tempo fino al 22 aprile Interrail, via al clic day per i 18enni che vogliono viaggiare in treno in Europa: in palio 40 mila biglietti gratuitiDalle 12 di oggi, mercoledì 8 aprile, via alle candidature per il pass gratuito DiscoverEU, iniziativa Ue legata a Erasmus+. Temi più discussi: Dal leggio parte la corsa di Cannizzaro; Rame in rimbalzo del +2,5%: la crisi Iran non ferma la corsa del metallo dell'AI; Ostia, corsa ai fondi per la Casa della cultura Gigi Proietti: c’è un piano per il rilancio; Padova, ora o mai più: parte da Frosinone la corsa per la salvezza. Concorsi per marescialli dei Carabinieri, parte la corsa ai gradi: le date per le selezioniSi apre la fase più attesa dell’anno per chi aspira a una carriera nelle Forze Armate e nei Corpi con ordinamento militare. Con la pubblicazione del bando per 898 Allievi Marescialli dell’Arma dei ... corriere.it Il Volo in concerto il 3 luglio a Pistoia: parte la corsa ai bigliettiLe prevendite sono attive dal 12 dicembre. Il nuovo anno comincerà per Il Volo con un tour a marzo in America Latina, teatro di grandi successi e sold out già registrati questo autunno, e ad aprile ... lanazione.it #Vance: #Meloni alleato molto “utile” in #Ucraina Delusione da gran parte della leadership politica in Europa x.com Assente anche Fortini. Tutto il resto del gruppo parte per Londra - facebook.com facebook