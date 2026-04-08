Parma tra spaccate spaccio e violenza | serve una svolta

A Parma si intensificano i problemi legati alla sicurezza, con episodi di spaccate ai danni di esercizi commerciali, sequestri di sostanze stupefacenti e atti di violenza. La serie di eventi ha sollevato preoccupazioni tra residenti e commercianti, portando nuovamente l’attenzione sulla questione della sicurezza pubblica in città. Le autorità stanno valutando interventi per affrontare la situazione e ripristinare la tranquillità.

La sicurezza torna al centro del dibattito a Parma, dopo una nuova serie di episodi che stanno alimentando preoccupazione tra cittadini e operatori. Dai furti alle aggressioni, fino agli atti vandalici, il quadro che emerge è quello di una situazione ancora fragile.Tra i fatti più recenti si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Parma, serve una svolta: difesa a cinque, Cuesta pensa a Strefezza dal 1'Con Estevez in dubbio per un fastidio al ginocchio, lo spagnolo ha provato ad apportare qualche modifica al pacchetto arretrato. Spaccate e rapine a Parma, SOS Parma accusa: "La città è nel degrado"Una spaccata in pieno centro storico, in Borgo Angelo Mazza, e due rapine nel quartiere San Leonardo ai danni di ragazzi giovanissimi, avvenute in...