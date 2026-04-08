Parkinson il noir della malattia | tra diagnosi lenta e riabilitazione

In occasione della Giornata mondiale del Parkinson, viene presentato l’opera “Sulle tracce di Mr Parkinson”, un racconto noir che affronta la malattia attraverso le storie di diverse persone. Tra i protagonisti ci sono anche tre individui che hanno condiviso le proprie esperienze personali, evidenziando le difficoltà legate a diagnosi spesso ritardate e ai percorsi di riabilitazione. L’evento si svolgerà l’11 aprile, puntando l’attenzione sulla condizione e sulle sfide di chi ne è colpito.

Simona Salamina e altre due persone hanno condiviso le proprie storie per promuovere l’opera Sulle tracce di Mr Parkinson, un racconto noir che verrà presentato l’11 aprile in occasione della Giornata mondiale del Parkinson. L’iniziativa nasce dalla Confederazione Parkinson Italia, con il sostegno della Fondazione Limpe per il Parkinson Ets e il contributo non condizionante di Zambon. Il percorso di Simona Salamina evidenzia quanto sia insidiosa la fase iniziale della patologia. La donna descrive l’insorgere della malattia come l’azione di un malintenzionato che entra in casa senza essere notato, manifestandosi prima con una limitazione dei movimenti della spalla destra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parkinson, il noir della malattia: tra diagnosi lenta e riabilitazione Leggi anche: 'Sulle tracce di Mr. Parkinson', online noir sulla malattia che rallenta 300mila italiani Parkinson, i segnali prima della malattiaQuali sono i quattro sintomi che, se compresenti, possono contribuire a segnalare, in vista di una diagnosi precoce, la malattia di Parkinson. PARKINSON: perché la malattia inizia anni prima dei sintomi | Congresso SIN 2025 Temi più discussi: Il noir sulle tracce di mr. Parkinson; 'Sulle tracce di Mr. Parkinson', il primo racconto noir sulla malattia; Salute: Balsamo (Zambon), 'Mr Parkinson tra strumenti per aiutare associazioni e pazienti'; Salute: Giornata Parkinson, paziente 'un ladro che entra senza farsi vedere e ruba il movimento'. 'Sulle tracce di Mr. Parkinson', il primo racconto noir sulla malattiaMister Parkinson è un infiltrato seriale che si è insinuato nei corpi di 300 mila italiani, ne rallenta i ritmi e rende difficili i movimenti. (ANSA) ... ansa.it ‘Sulle tracce di Mr. Parkinson’, online noir sulla malattia che rallenta 300mila italiani(Adnkronos) – Mister Parkinson è un infiltrato seriale che si è insinuato nei corpi di 300mila italiani, ne rallenta ... cremonaoggi.it Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. . Oggi a " ..." parliamo di #parkinson sintomi, diagnosi e trattamento insieme al dottor Marcello Mascia, #neurologo del #PoliclinicoDuilioCasula Guarda la puntata #AouCaSiCuraDite # - facebook.com facebook