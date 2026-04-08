Parkinson demenze e intelligenza artificiale | ad Agrigento il congresso regionale Neuroscienze in rete
Ad Agrigento si svolge il congresso regionale “Neuroscienze in rete”, dedicato a temi come Parkinson, demenze e intelligenza artificiale. L’evento riunisce professionisti del settore neurologico e clinico per discutere delle ultime novità e applicazioni nel campo delle neuroscienze. La manifestazione rappresenta un’occasione di confronto tra esperti che si confrontano su pratiche diagnostiche e approcci terapeutici innovativi.
Agrigento si prepara ad accogliere un appuntamento dedicato alla neurologia e all’innovazione clinica. Venerdì e sabato, nella sala conferenze dell’hotel Dioscuri Bay Palace di San Leone, si svolgerà il congresso regionale “Neuroscienze in rete – Connessioni regionali per l’innovazione clinica”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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