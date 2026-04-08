Parkinson demenze e intelligenza artificiale | ad Agrigento il congresso regionale Neuroscienze in rete

Ad Agrigento si svolge il congresso regionale “Neuroscienze in rete”, dedicato a temi come Parkinson, demenze e intelligenza artificiale. L’evento riunisce professionisti del settore neurologico e clinico per discutere delle ultime novità e applicazioni nel campo delle neuroscienze. La manifestazione rappresenta un’occasione di confronto tra esperti che si confrontano su pratiche diagnostiche e approcci terapeutici innovativi.