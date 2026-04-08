Il 9 aprile 2026, alle 16:10, Rai 1 trasmetterà un nuovo episodio de Il paradiso delle signore. In questa puntata, Concetta cercherà di calmare Delia, che si trova in uno stato di amarezza a causa di un equivoco riguardante Botteri. La scena si svolgerà in un momento di tensione, con Delia visibilmente scioccata dalla situazione e Adelaide coinvolta nella vicenda.

Il 9 aprile 2026, Rai 1 trasmetterà alle 16:10 un nuovo episodio de Il paradiso delle signore. La trama vedrà Concetta cercare di mitigare l’amarezza di Delia a causa di un equivoco legato a Botteri. L’opera televisiva, che ha raggiunto la puntata 144, trae ispirazione dai testi di Émile Zola. La vicenda si svolge nella Milano degli anni Cinquanta e Sessanta, prendendo spunto da un esercizio commerciale realmente esistito con lo stesso nome. Nonostante l’ambientazione lombarda, le riprese avvengono a Roma, all’interno dei teatri di posa Videa. La serie è presente sul palinsestto della rete pubblica dal 2015, con appuntamenti fissi dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paradiso delle Signore: Botteri gela Delia, shock per Adelaide

Paradiso delle Signore: Irene dice no a Johnny e Botteri punta a DeliaMercoledì 8 aprile 2026, alle ore 16:10 su Rai 1, andrà in onda la puntata 143 de Il paradiso delle signore.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 aprile 2026: la lite furibonda di Delia e BotteriNon è tutto oro quello che luccica e anche tra chi sembrava essere sbocciato un grande amore arriva un momento di incertezza.

Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 aprile 2026: Botteri prende tempo, Delia in preda all'ansia; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 7 al 10 aprile 2026; Il Paradiso delle Signore 10: anticipazioni dal 7 al 10 aprile! Nessun matrimonio in vista; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di mercoledì 8 aprile: a Matteo serve l'aiuto di Adelaide.

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 9 aprile 2026: la delusione di ConcettaLe bugie di Agata e la complicità di Irene: trama de Il paradiso delle signore del 9 aprile ... dilei.it

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 7 aprile 2026: Irene e Johnny alla resa dei conti... ma che disatro!Cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 7 aprile 2026? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai1. comingsoon.it

: La Tresenta si staglia nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, in Valsavarenche, con la sua forma piramidale riconoscibile dai fondovalle piemontesi e v - facebook.com facebook

Quando l'uomo tenta di immaginare il Paradiso in terra, il risultato immediato è un molto rispettabile inferno. Paul Claudel, Conversazioni nel Loir-et-Cher, 1937 #pensieri #Buonanotte x.com