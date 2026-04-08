Nella giornata di ieri, un furto si è verificato presso un ufficio postale in via Marconi a Parabiago. I responsabili, approfittando della chiusura per le festività pasquali, sono riusciti a scassinare la cassaforte e a portare via un ingente quantità di denaro. Le prime stime indicano un bottino di circa 50mila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti per le indagini del caso.

Parabiago (Milano), 8 aprile 2026 – Hanno approfittato delle chiusura di Pasqua per agire in tutta tranquillità e, dopo aver scassinato la cassaforte, si sono allontanati dall’ufficio postale con un bottino che dalle prime stime potrebbe aggirarsi intorno ai 50mila euro. Al centro del furto notturno c’è l’ufficio postale di via Marconi a Parabiago: i ladri sono penetrati nell’ufficio presumibilmente nella notte tra Pasqua e Pasquetta dopo aver divelto la porta d’ingresso. Una volta penetrati all’interno dell’ufficio, i ladri hanno lavorato con calma prendendo di mira la cassaforte temporizzata: una volta aperta anche questa, hanno prelevato il denaro che era stato lasciato all’interno e si sono allontanati poi dal luogo del furto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parabiago, colpo da 50mila euro all’ufficio postale di via Marconi

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