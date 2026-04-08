Papa Leone | soddisfazione per tregua Preghiamo per la pace

Durante l’udienza del mercoledì in Piazza San Pietro, il Papa ha manifestato soddisfazione per la realizzazione di una tregua di due settimane in un'area di conflitto. Ha invitato i presenti a unirsi nella preghiera affinché questa pausa porti a un miglioramento della situazione e alla possibilità di negoziati di pace. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle parti coinvolte o alle condizioni della tregua.

All’udienza del mercoledì in Piazza San Pietro, il Papa ha espresso soddisfazione per la tregua di due settimane. Solo tornando ai negoziati può finire la guerra, ha dichiarato rinnovando l’invito alla veglia per la pace di sabato prossimo nella Basilica Vaticana. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone: soddisfazione per tregua. Preghiamo per la pace Papa Leone: accolgo con soddisfazione tregua. Si lavori per la paceLa tregua come segno di viva speranza, durante l’udienza del mercoledì Papa Leone XIV accoglie con soddisfazione l’annuncio degli Stati Uniti. Papa Leone: “Accolgo con soddisfazione l’annuncio della tregua, segno di viva speranza. Il mondo ha bisogno di pace”“A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza... Papa Leone: soddisfazione per tregua. Preghiamo per la pace Temi più discussi: Papa Leone: Soddisfazione per la tregua, spingere sui negoziati; La veglia di preghiera per la pace presieduta dal Papa si terrà l'11 aprile alle 18; Guerre e ingiustizie come macigni. Il Papa alla Veglia pasquale: L’amore di Dio ci libera; Messa di Pasqua di Papa Leone XIV, piazza San Pietro gremita. Iran, Leone XIV esprime 'soddisfazione' per la tregua e rilancia l'impegno per la pace attraverso il dialogoPapa Leone XIV esprime soddisfazione al termine dell’udienza generale per l’annuncio di ieri notte in Italia del presidente statunitense Donald Trump, che ha deciso di estendere a due settimane la s ... globalist.it Papa Leone: Soddisfazione per la tregua, spingere sui negoziatiIl Pontefice, che aveva esortato a fare pressione sul Congresso per scongiurare l’ultimatum contro l’Iran, plaude agli ultimi sviluppi . E chiede ancora di pregare con la pace convocando alla veglia d ... famigliacristiana.it La catechesi di Papa Leone Tra poco su #TV2000 alle 17.30, approfondimento di @chiesatv2000 sull'Udienza Generale. A guidare la riflessione Rosanna Virgili, biblista dell'Istituto teologico marchigiano. Canale 28 | 157 Sky | #Play2000 x.com RaiAccessibilità. . Le notizie di questo mercoledì #8aprile dalla redazione del Tg3 tradotte in LIS a cura di #RaiPubblicaUtilità. - Annunciata tregua di due settimane in MedioOriente: per Papa Leone è segno di "viva speranza"; - Prezzo di petrolio e gas in disc - facebook.com facebook