La nazionale femminile di pallamano si prepara a disputare due partite fondamentali tra giovedì 9 e domenica 12 aprile, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione agli Europei 2026. Le sfide rappresentano un momento chiave per il team, che si gioca molto in questa fase della qualificazione. Gli incontri si svolgeranno in diverse località e coinvolgono avversarie di rilievo nel girone di qualificazione.

La nazionale femminile di pallamano punta al pass per gli Europei 2026 attraverso due sfide cruciali programmate tra giovedì 9 e domenica 12 aprile. Le azzurre affronteranno l’Olanda a Giugliano e la Svizzera a Zurigo, con entrambi i match fissati per le 18:00. Il primo impegno di questo percorso decisivo avverrà domani, giovedì 9 aprile. Il Palasport di Giugliano, in Campania, ospiterà l’incontro contro le giocatrici olandesi, un evento che sarà trasmesso in diretta su Arena. L’obiettivo è chiaro: conquistare un posto nella fase finale della competizione continentale, che si svolgerà tra il 3 e il 20 dicembre. In questo scenario, ogni errore risulterebbe fatale per le ambizioni della squadra italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pallamano: azzurre al bivio, due sfide decisive per gli Euro 2026

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