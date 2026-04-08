Palio dei Normanni | scontro sui 30mila euro per un attore VIP

A Piazza Armerina, si è aperto un confronto tra l’amministrazione locale e l’opposizione riguardo all’utilizzo di 30 mila euro provenienti dalla regione, destinati al Palio dei Normanni. La questione riguarda anche la partecipazione di un attore considerato VIP, che avrebbe preso parte all’evento. La disputa si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle risorse pubbliche per le manifestazioni tradizionali.

A Piazza Armerina, l’amministrazione guidata da Nino Cammarata e l’opposizione del Partito Democratico si scontrano per l’uso di 30 mila euro regionali destinati al Palio dei Normanni. Il nodo della disputa riguarda il finanziamento di un volto noto per l’edizione di agosto. Il bando della Regione Siciliana, basato sulla L.R. 12024, mette a disposizione una somma che dovrebbe favorire la partecipazione dei giovani e la coesione sociale. Questa cifra rappresenta solo una frazione del costo totale dell’evento, che supera i 300 mila euro. Andrea Arena, consigliere del Pd, accusa l’assessore Ettore Messina di aver deviato le finalità del contributo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palio dei Normanni: scontro sui 30mila euro per un attore VIP Milano, taser stoppati: polemica anche sui 30mila euro spesi per l’acquisto. Lega e Fdi all’attaccoMilano, 7 aprile 2026 – C’è la questione politica, già emersa: il congelamento della delibera sull’uso permanente dei taser per gli agenti della... Leggi anche: 10eLotto, gioca 3 euro e vince 30mila euro a Battipaglia Si parla di: 30 mila euro per il Palio dei Normanni, Pd: Usati per pagare un attore, Messina: Porta visibilità; Piazza Armerina, il sindaco Cammarata rompe il silenzio: tra dimissioni e uscita dal dissesto. 30 mila euro per il Palio dei Normanni, Pd: Usati per pagare un attore, Messina: Porta visibilitàA Piazza Armerina il Palio dei Normanni torna al centro del dibattito politico cittadino, e non solo per il suo valore storico e identitario. vivienna.it