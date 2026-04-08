Palermo | scuole in prima linea contro il degrado giovanile

A Palermo, il sindaco ha annunciato il programma Palermo Città della Legalità, un progetto che coinvolge direttamente le scuole della città. L’obiettivo è promuovere valori civici e costituzionali tra gli studenti, attraverso iniziative dedicate. L’iniziativa si inserisce in un contesto di interventi per contrastare il degrado giovanile, affidando alle scuole un ruolo centrale in questa azione.

Il sindaco Roberto Lagalla ha presentato il programma Palermo Città della Legalità, un’iniziativa che punta a coinvolgere direttamente gli istituti scolastici per promuovere i valori civici e costituzionali. L’operazione si focalizza sulla sensibilizzazione dei giovani attraverso l’alfabetizzazione ai principi istituzionali. Il progetto adotta una struttura organizzativa multisoggettuale, integrandosi con le attività già presenti nei quartieri della città, specialmente in quelli definiti più difficili. La strategia contro la degenerazione giovanile. Roberto Lagalla mira a rimuovere le cause che portano a comportamenti devianti agendo preventivamente sul target dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo: scuole in prima linea contro il degrado giovanile Alleanza educativa contro il disagio giovanile: l’appello di Papa Leone XIV a parrocchie e scuolePapa Leone XIV esorta parrocchie e scuole a collaborare per arginare il profondo disagio e l'aggressività giovanile. Leggi anche: Raccolta alimentare, scuole in prima linea Temi più discussi: IA Sicilia, la prima rete regionale per l'intelligenza artificiale nelle scuole: il 31 marzo a Palermo e il 1° aprile a Catania la presentazione ufficiale; Scuola e innovazione: nasce IA Sicilia, la prima rete regionale per l’Intelligenza Artificiale; Controlli bus gite scolastiche – Nota comandante Polizia Municipale; IA Sicilia: la prima rete AI per le scuole siciliane. IA Sicilia, la prima rete regionale per l’intelligenza artificiale nelle scuole: il 31 marzo a Palermo e il 1° aprile a Catania la presentazione ufficialeDue appuntamenti segnano il debutto pubblico di IA Sicilia, la prima rete regionale dedicata all'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche siciliane. orizzontescuola.it Palermo, inaugurata la nuova ala della scuola di via Salerno a CruillasPALERMO – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo hanno visitato l’Istituto comprensivo Cruillas di via Salerno per inaugurare la nuova ala del plesso, ristr ... livesicilia.it Atletica: domenica Vivicittà in Sicilia, da Palermo a Ragusa tutti di corsa - facebook.com facebook Inter, Juventus, Milan e Palermo in tournée estiva in Australia: le date dei vari derby x.com