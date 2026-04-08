Palazzo di Giustizia | 7 milioni per il recupero tra ritardi e caos

Il recupero dell’ala est del Palazzo di Giustizia di piazza Garibaldi, finanziato con 7 milioni di euro attraverso il Pnrr, sta per concludersi dopo dodici mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista di aprile 2025. I lavori, che hanno subito vari ritardi, sono stati caratterizzati anche da alcune problematiche legate alla gestione e al coordinamento. La riqualificazione è stata avviata per migliorare le condizioni dell’edificio e risolvere alcune criticità strutturali.

Il Palazzo di Giustizia di piazza Garibaldi inizia a mostrare il volto senza impalcature. I lavori di recupero dell’ala est, finanziati tramite Pnrr, arrivano a conclusione con dodici mesi di ritardo rispetto alla scadenza di aprile 2025. L’intervento, avviato nel settembre 2023, ha richiesto un investimento di poco superiore ai 7,1 milioni di euro. La spesa è stata sostenuta dal Ministero delle Infrastrutture attraverso il Provveditorato per le Opere Pubbliche competente per le regioni Lombardia ed Emilia Romagna. Il cantiere ha avuto un impatto immediato sulla viabilità locale. Per circa due anni e mezzo, le recinzioni hanno occupato quasi ogni spazio di sosta della piazzetta Anita Garibaldi, eliminando i parcheggi a disposizione degli utenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palazzo di Giustizia: 7 milioni per il recupero tra ritardi e caos Palazzo Gherardi, monta la polemica. Il Pd: "5 milioni di euro PNRR persi tra propaganda e ritardi"SENIGALLIA – Il Partito Democratico di Senigallia è tornato sul progetto di restauro di Palazzo Gherardi. Leggi anche: Investimento sui binari: caos treni, tra cancellazioni e ritardi Temi più discussi: Sette mesi in più per il secondo Palazzo di Giustizia; Trent'anni fa si diede fuoco sotto il Tribunale: presidio ad Aosta; Giudici di pace come i togati, via libera dal Consiglio di Stato; Consiglio di Stato, ai Giudici di Pace cessati: ferie, Tfr e contributi. Milano, rientrato l'allarme bomba al Palazzo di giustizia: nessun ordigno. Procura valuta apertura di un'inchiestaRientrato dopo circa sette ore l'allarme bomba al Palazzo di giustizia di Milano scattato oggi venerdì 6 marzo. Si sono concluse nel pomeriggio le operazioni di bonifica iniziate dopo che intorno alle ... adnkronos.com Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di MilanoAllarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano dopo diverse telefonate ricevute in Questura nell’arco di circa mezz’ora. Le autorità hanno disposto l’evacuazione dei sette piani dell’edificio mentre ... tg24.sky.it Gennaio 2020, Catanzaro: un’inchiesta scuote il Palazzo di giustizia, coinvolge un magistrato di primo piano, Marco Petrini, all’epoca 56enne, presidente della II Sezione della Corte d’assise d’appello, nonché della Commissione tributaria provinciale. Si parla - facebook.com facebook Allarme per il Palazzo di Giustizia di Belluno: le associazioni di categoria chiedono tutele per il presidio montano x.com