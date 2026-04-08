Paint with wine | Workshop di acquerello con vino rosso

Un workshop di acquerello con vino rosso si terrà presso una dimora nel cuore della Valpolicella. L’evento invita i partecipanti a utilizzare il vino come strumento artistico, combinando tecniche di pittura con l’esperienza sensoriale del calice. Durante l’attività, si esploreranno diverse sfumature, trasparenze e giochi di colore, in un ambiente accogliente dedicato alla creatività e alla sperimentazione.

Hai mai pensato di usare il vino rosso.come se fosse acquerello? Vieni a immergerti in un’esperienza creativa dove pennello e calice diventano strumenti di colore e fantasia! Nell’accogliente Dimora Buglioni, nel cuore della Valpolicella, esploreremo insieme sfumature, trasparenze e giochi di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

A Palazzo Strozzi Sacrati il vino protagonista con "Eccellenza di Toscana" e "101 WINE"Overtourism a tavola: e se la vera innovazione arrivasse dalle mense scolastiche? Alessandro Cattelan, la beffa dell'eterno predestinato.

Temi più discussi: Taste Workshops and Historical Cafés; Piero Figura presenta EGGS; What to do this week in Florence and surroundings; PDO economy increasingly leverages tourism: events to grow by 26% in 2025.

Paint with wine | Workshop di acquerello con vino rossoHai mai pensato di usare il vino rosso…come se fosse acquerello? Vieni a immergerti in un’esperienza creativa dove pennello e calice diventano strumenti di colore e fantasia! Nell’accogliente Dimora B ... veronasera.it

Workshop di glass painting | Dipingi su un calice o una bottiglia di vinoVivi un’esperienza creativa diversa dal solito: dipingere direttamente su vetro e trasformare un oggetto quotidiano in qualcosa di unico. Un laboratorio rilassato e divertente in cui sperimentare ... veronasera.it

GILBA CONTROCORRENTE non vuole essere solo un workshop di fotografia all’acqua, ma una vera immersione nel nostro territorio, alla scoperta di ambienti magici estremamente vicini a noi. Le iscrizioni sono aperte, scrivimi per i dettagli! GILBA CO - facebook.com facebook