Paint with wine | Workshop di acquerello con vino rosso

Da veronasera.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un workshop di acquerello con vino rosso si terrà presso una dimora nel cuore della Valpolicella. L’evento invita i partecipanti a utilizzare il vino come strumento artistico, combinando tecniche di pittura con l’esperienza sensoriale del calice. Durante l’attività, si esploreranno diverse sfumature, trasparenze e giochi di colore, in un ambiente accogliente dedicato alla creatività e alla sperimentazione.

Hai mai pensato di usare il vino rosso.come se fosse acquerello? Vieni a immergerti in un’esperienza creativa dove pennello e calice diventano strumenti di colore e fantasia! Nell’accogliente Dimora Buglioni, nel cuore della Valpolicella, esploreremo insieme sfumature, trasparenze e giochi di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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