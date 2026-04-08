Padova tra musica e danze UNESCO | il viaggio di Meridiani Paralleli

A Padova è in corso fino al 19 aprile la quinta edizione di Meridiani Paralleli Festival, un evento che mette in mostra le musiche e le danze riconosciute come patrimonio immateriale UNESCO. La manifestazione si svolge in diverse location della città e prevede spettacoli, workshop e incontri dedicati a queste tradizioni culturali. La rassegna coinvolge artisti locali e internazionali e si propone di valorizzare le espressioni artistiche riconosciute dall’UNESCO.

Padova ospita fino al 19 aprile la quinta edizione di Meridiani Paralleli Festival, un evento che esplora le musiche e le danze inserite nel patrimonio immateriale UNESCO. L’iniziativa, coordinata da Duendarte con il supporto dell’amministrazione comunale, è guidata artisticamente da Marta Roverato. Il progetto nasce per celebrare l’inserimento della città nella lista del Patrimonio Mondiale come Urbs Picta. Attraverso linguaggi artistici che superano i confini di continenti e secoli, la manifestazione trasforma il centro urbano in uno spazio di apertura e dialogo tra identità diverse. Tra l’eredità dei Carraresi e le tradizioni mediorientali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, tra musica e danze UNESCO: il viaggio di Meridiani Paralleli Meridiani Paralleli Festival 2026, tutti gli ultimi eventi a PadovaDanze, musiche e ritualità provenienti da culture lontane si incontrano a Padova per la quinta edizione di “Meridiani Paralleli Festival. Caos Carta d'identità elettronica: viaggio nelle delegazioni comunali di Palermo tra file notturne e turni paralleliC’è chi arriva alle tre e mezza di notte e chi torna anche 4 volte pur di ottenere un appuntamento.