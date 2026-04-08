Padel e beneficenza | a Napoli le famiglie unite per l' iniziativa Taxi del sorriso

Domenica 12 aprile 2026, presso La Conca Sport Club a Napoli, si svolgerà il primo Torneo di Padel Solidale organizzato dall’Associazione Oltre L’Orizzonte APS. L’evento vedrà coinvolte diverse famiglie in una giornata dedicata allo sport e alla beneficenza, con il campo di gioco aperto a tutti. La manifestazione mira a raccogliere fondi per iniziative sociali, unendo divertimento e solidarietà in un contesto sportivo.

Sport e solidarietà: il binomio che fa sorridere le famiglie. Domenica 12 aprile 2026, La Conca Sport Club di Napoli si trasformerà in un campo di gioco per beneficenza: il primo Torneo di Padel Solidale per famiglie, organizzato dall’Associazione Oltre L’Orizzonte APS. L’evento unisce lo sport e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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