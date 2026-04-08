Durante la trasmissione Otto e Mezzo, il procuratore capo di Napoli ha commentato le posizioni espresse dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle sui recenti voti riguardanti la giustizia. Ha affermato che non tutti i membri di questi gruppi erano contrari alle proposte del governo e ha invitato a lasciar lavorare l’esecutivo senza interferenze. Al termine della sua intervista, ha dichiarato di essere uscito più forte e più sicuro dal confronto pubblico.

Se anche Nicola Gratteri gela la sinistra. Ospite di Otto e Mezzo il procuratore capo di Napoli, nonché promotore del 'no' al referendum sulla Giustizia, ammette che da voto "sono uscito più forte e più sicuro. Mi è servito a conoscere il genere umano, le persone che mi stanno attorno. Mi sono allenato a resistere allo stress, perché per mesi ogni giorno ho avuto attacchi sui giornali e nelle televisioni. Mi sono arricchito dal punto di vista umano". Per la toga "è stato bellissimo vedere i colleghi magistrati che non si sono mai spinti oltre quello che gli compete uscire e parlare con la gente, incontrare le persone. Più attacchi mi hanno fatto, più affetto e solidarietà ho ricevuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Gratteri gela Pd e M5s: "I 'no'? Non erano tutti per loro. Lasciate lavorare il governo"

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