Un rappresentante regionale per la tutela della salute e dei diritti ha visitato l’Ospedale di Lagonegro, osservando lo stato delle strutture. La visita si è concentrata sui locali più datati e sulle prestazioni sanitarie offerte. L’obiettivo è valutare le condizioni dell’ospedale e monitorare le attività svolte all’interno della struttura. La visita si inserisce in un'analisi più ampia sulla situazione delle strutture sanitarie locali.

Tiziana Silletti, Garante regionale per la salute e i diritti, ha effettuato un sopralluogo istituzionale all’Ospedale di Lagonegro. L’iniziativa, svoltasi insieme al Sindaco Salvatore Falabella e al dirigente Spera, mira a verificare l’operatività dei servizi sanitari in un presidio strategico per il territorio. L’ispezione ha permesso di analizzare da vicino l’attività dei reparti chiave. La Garante ha riscontrato il pieno funzionamento della cardiologia, del pronto soccorso e della chirurgia, definendoli il motore dell’assistenza locale. Particolare enfasi è stata posta sulla cardiologia. Questo settore gestisce le emergenze e l’accoglienza dei pazienti seguendo parametri qualitativi elevati e garantendo una risposta rapida agli interventi urgenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale di Lagonegro: tra muri vecchi e cure d’eccellenza

Morta una donna dopo il parto all’ospedale di LagonegroLa gioia di una nascita si è trasformata in un lutto incommensurabile all’ospedale di Lagonegro, in provincia di Potenza.

Potenza, 36enne partorisce all’ospedale di Lagonegro e poi muore: aperta un’inchiesta(Adnkronos) – Una donna di 36 anni, della provincia di Cosenza, è morta nell'ospedale di Lagonegro (Potenza) dopo aver partorito.

Temi più discussi: Ospedale di Lagonegro, il garante Silletti in corsia: Non solo criticità, qui competenze e responsabilità; Garante Silletti visita l’Ospedale di Lagonegro; Tribunale di Lagonegro, l’Ordine dei Commercialisti dice no alla chiusura: Serve una razionalizzazione intelligente; Pochi giudici e pm, i Tribunali di Vallo della Lucania e Lagonegro sotto organico: situazione critica e gestione a rischio.

La garante Silletti visita l’Ospedale di LagonegroDesidero sottolineare con forza il valore del lavoro del direttore sanitario, dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario: è grazie al lo ... ivl24.it

Muore a 36 anni dopo il parto in ospedale di Lagonegro: l'emorragia fatale e i tentativi di soccorso, la neonata sta beneUna donna di 36 anni, di Scalea (Cosenza), è morta dopo aver partorito stamani una bambina nell'ospedale di Lagonegro (Potenza). Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di ... ilmattino.it

La Garante Regionale per il Diritto alla Salute, Tiziana Silletti , visita l'Ospedale di Lagonegro : "Oggi ho svolto, in qualità di Garante del diritto alla salute della Regione Basilicata, una visita istituzionale presso l’Ospedale di Lagonegro, insieme al dirigente S facebook