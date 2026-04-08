Osimhen Juve Spalletti continua a monitorare il bomber nigeriano Cosa filtra sul suo possibile trasferimento

Il tecnico della squadra continua a seguire con attenzione gli sviluppi sulla possibile operazione di mercato riguardante il centravanti nigeriano. Le trattative tra il club e la società interessata sono ancora in corso, e al momento non ci sono comunicazioni ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione, con l’allenatore che valuta tutte le opzioni a disposizione. Nessuna conferma è arrivata riguardo a un accordo imminente o a un trasferimento già definito.

di Angelo Ciarletta Osimhen Juve, mister Luciano Spalletti continua a monitorare il centravanti nigeriano. Ecco cosa filtra sul suo possibile trasferimento. La Juve programma le mosse per il reparto offensivo partendo da un bivio cruciale. Secondo un’analisi di Tuttosport, tutto ruota attorno alla permanenza di Dusan Vlahovic. Il suo destino definirà quanti nuovi innesti serviranno alla rosa. MERCATO JUVE, LE ULTIME In cima alla lista dei desideri figura Randal Kolo Muani. Il suo profilo è considerato l’ideale per completare il reparto. Il numero nove della squadra condizionerà inevitabilmente le strategie della dirigenza. Sullo sfondo restano vive altre piste suggestive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, Spalletti continua a monitorare il bomber nigeriano. Cosa filtra sul suo possibile trasferimento Osimhen Juve, il bomber nigeriano strizza l’occhio alla Vecchia Signora. Il punto sul futuro dell’ex Napoli e cosa filtra in casa bianconeradi Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, il bomber nigeriano strizza l’occhio alla Vecchia Signora. Osimhen salta Juve Galatasaray? Problema al polpaccio per il nigeriano. Cosa filtra sulle sue condizioniPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Temi più discussi: MERCATO - Juventus, Spalletti vuole i campioni: avanza Bernardo Silva (3,00), calde le piste Osimhen e Lewandowski; Juventus, Spalletti vuole i campioni: avanza Bernardo Silva, calde le piste Osimhen e Lewandowski; Tonali-Juve si complica tutto | inserimento di un top club; Stipendi Juve | così il club vuole fare spazio a Bernardo Silva e agli altri big Chi è a rischio taglio. Juve, attesa per il rinnovo di Spalletti: l’intesa c’è...TORINO - Spalletti nella storia. Una vittoria tira l’altra e così, con quella sul Genoa, sono diventati 300 i successi in serie A di Lucio che ha raggiunto nel club esclusivo di chi ha toccato tale qu ... msn.com Juventus, Spalletti vuole i campioni: avanza Bernardo Silva, calde le piste Osimhen e LewandowskiPer riportare la Juventus ai vertici servono giocatori già abituati a vincere. È questa la linea indicata da Luciano Spalletti, sempre più vicino al prolungamento del ... tuttojuve.com Calciomercato Juve, Zirkzee defilato e Osimhen blindato: la corsa al bomber nasconde già un verdetto - facebook.com facebook