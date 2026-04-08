A Bergamo, i medici legali hanno concluso l’autopsia sul corpo di Pamela Genini, una giovane di 29 anni di Strozza, uccisa a Milano lo scorso ottobre dal suo compagno. L’esame è stato effettuato anche per verificare le modalità con cui la tomba della vittima è stata profanata. La donna era stata trovata morta nel suo appartamento e il suo corpo era stato poi traslato in obitorio per ulteriori analisi.

Bergamo, 8 aprile 2026. I medici legali hanno completato l’autopsia sul corpo di Pamela Genini, la giovane di 29 anni di Strozza che era stata uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dal compagno Gianluca Soncin, per indagare sulla profanazione della sua tomba. L’esame tecnico è iniziato intorno alle 15 e si è protratto fino a tardo pomeriggio presso la camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Al termine delle operazioni, i professionisti della salute sono usciti evitando ogni contatto con i giornalisti presenti. Il coordinamento scientifico è stato affidato a Matteo Marchesi, operante al Papa Giovanni XXIII, e Marco Cummaudo, che fa parte dello staff di Cristina Cattaneo del Labanof. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orrore nel loculo: autopsia per scoprire chi ha martoriato Pamela

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