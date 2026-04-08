Un episodio di violenza si è verificato in una casa dell’isola di Ischia, dove un uomo ha aggredito la compagna, che aveva in braccio il loro bambino di appena nove giorni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, in stato di alterazione dovuto all’alcol, ha colpito la donna con pugni e morso al volto. L’episodio rappresenta l’ennesima vicenda di violenza domestica nella zona.

Morsi e pugni al volto, mentre ha il neonato di 9 giorni ancora in braccio. L’ennesima storia di violenza sulle donne nel Napoletano arriva da Ischia. La centrale operativa segnala la richiesta di aiuto alla gazzella della stazione isolana. I carabinieri arrivano dopo l’ora di cena in una abitazione in cui un uomo di 25 anni, ubriaco, ha picchiato la compagna, 23 anni, mentre ha con sè il piccolo. La ragazza tenta di difendersi e difendere il bambino dalla violenza del padre. L’uomo la aggredisce. Prima un pugno alla testa, poi un altro e un altro ancora. Infine il 25enne afferra con i denti la guancia della donna e morde. La donna fugge e si rifugia nella sede di una confraternita, che è vicina e che ha la porta aperta, perchè è in corso una riunione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Orrore in casa a Ischia: ubriaco prende a morsi e pugni la compagna col bimbo di 9 giorni in braccio

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