A Nocera, nel salernitano, sono stati trovati tre gattini chiusi in un sacchetto di carta destinato al carbone, lasciati senza cibo né acqua. Solo uno di loro è sopravvissuto alla scoperta, mentre gli altri due sono deceduti. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di risalire ai responsabili di questo gesto.

Orrore a Nocera, nel salernitano, dove tre gattini sono stati trovati abbandonati all’interno di un sacchetto destinato al carbone, lasciati a morire. Solo uno dei piccoli è riuscito a sopravvivere, mentre per gli altri due non c’è stato nulla da fare. A fare la drammatica scoperta è stato l’imprenditore conserviero Giovanni D’Acunzi, proprietario dell’area in cui è avvenuto il ritrovamento. Profondamente scosso, ha denunciato l’accaduto, definendolo un gesto gravissimo: “Un atto che non solo rappresenta un reato, ma che pone interrogativi sulla sensibilità e sul rispetto verso gli animali”. Il piccolo sopravvissuto è stato immediatamente soccorso e portato da un veterinario. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Orrore a Nocera: gattini chiusi in un sacco e lasciati morire, solo uno sopravvive

Orrore nelle campagne: due conigli chiusi in un sacco, uno trovato mortoMIGGIANO – Un gesto di una crudeltà disarmante è stato scoperto alla periferia di Miggiano lo scorso 8 febbraio.

Temi più discussi: Tre gatti gettati in un sacco del carbone, uno è sopravvissuto; Orrore a Nocera: gattini chiusi in un sacco e lasciati morire, solo uno sopravvive; Orrore a Nocera | gattini chiusi in un sacco e lasciati morire solo uno sopravvive; Tre gatti gettati in un sacco del carbone | uno è sopravvissuto.

Roma, orrore a Tor Tre Teste: gattina seviziata, è in condizioni gravissimeUn episodio di violenza inaudita scuote Roma. Nel quartiere Tor Tre Teste, una gattina randagia è stata trovata in condizioni disperate dopo essere stata ... romadailynews.it

Nocera, tre gattini gettati in un sacco del carbone, uno sopravviveUn episodio di estrema crudeltà scuote la comunità di Nocera Superiore. Giovanni D'Acunzi, imprenditore conserviero, ha denunciato il ritrovamento di tre gattini ... ilmattino.it

Orrore su un bus a Roma: 8 cagnolini chiusi in una busta di plastica salvati dai poliziotti (e uno è stato adottato dagli agenti) x.com

Una villa trasformata in un orrore con animali vivi e morti. Da 10 anni le autorità sanno, nessuno interviene. I cittadini mi chiedono aiuto. #enricorizziofficial #dallapartegiusta #DallaParteDegliAnimali - facebook.com facebook