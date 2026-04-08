Oroscopo Weekend 11-12 Aprile 2026 | Le Chiavi di Thalys

Il fine settimana dell’11 e 12 aprile 2026 porta con sé un’atmosfera particolare, in cui le energie si abbassano e le cose sembrano rallentare. È un momento in cui si può osservare meglio la propria situazione e trovare una strada più chiara, anche se le decisioni richiedono calma e attenzione. Le giornate invitano a prendersi il tempo di riflettere e di ascoltare le proprie sensazioni, senza fretta.

"Il fine settimana non è una pausa, ma uno spazio dove le frequenze rallentano per rivelare la direzione corretta." A cura di Thalys Analisi Strategica del Weekend aggiornato l'8 Aprile 2026 Il weekend dell' 11 e 12 aprile 2026 si presenta come un corridoio di osservazione. Mentre la settimana è stata dominata dall'urgenza di "fare" (Stellium in Ariete), sabato e domenica offrono una variazione di frequenza: la Luna si sposta verso territori più riflessivi e intuitivi. Thalys individua tre chiavi per navigare queste 48 ore: Scollegamento (dalle routine), Selezione (delle presenze) e Ascolto (del segnale debole). Non forzare i tempi: la risposta che cerchi arriverà nel momento in cui smetterai di interrogarla. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo Weekend 11-12 Aprile 2026: Le Chiavi di Thalys Alta velocità: circolazione sospesa tra Roma e Firenze nel weekend dell'11-12 aprileLa circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle ore 15 di domenica 12... Treni alta velocità Roma-Firenze, stop nel weekend 11-12 aprile: cosa succede e perché cambia tutto(Adnkronos) – Stop alla circolazione ferroviaria su una delle tratte più trafficate d’Italia: da sabato 11 aprile a domenica 12 aprile la linea Alta... Temi più discussi: Oroscopo della settimana dal 6 aprile al 12 aprile di Paolo Fox; Oroscopo di aprile - Speciale Primavera 2026; Conto alla rovescia per 'Ponte di parole': 80 eventi in 19 differenti location; Alta velocità: circolazione sospesa tra Roma e Firenze nel weekend dell'11-12 aprile. L'oroscopo del weekend 11-12 aprile 2026, le pagelle: Acquario 'voto 10'La tendenza all'isolamento messa in atto da qualche nativo del Capricorno potrebbe rovinare un weekend che invece offre opportunità da sfruttare ... it.blastingnews.com Oroscopo weekend 11 e 12 aprile e classifica: Gemelli 1°L' oroscopo del weekend dell’11 e 12 aprile anticipa che si respira un’aria fatta di contrasti e piccole rivelazioni. Alcuni segni dovranno rallentare, osservare e imparare a chiedere aiuto senza sent ... it.blastingnews.com L'oroscopo di Paolo Fox per il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta - facebook.com facebook Paolo Fox per il weekend di Pasqua : due segni volano, altri rallentano. Il tuo è tra i favoriti x.com