Oroscopo Weekend 11-12 Aprile 2026 | Le Chiavi di Thalys

Da feedpress.me 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana dell’11 e 12 aprile 2026 porta con sé un’atmosfera particolare, in cui le energie si abbassano e le cose sembrano rallentare. È un momento in cui si può osservare meglio la propria situazione e trovare una strada più chiara, anche se le decisioni richiedono calma e attenzione. Le giornate invitano a prendersi il tempo di riflettere e di ascoltare le proprie sensazioni, senza fretta.

"Il fine settimana non è una pausa, ma uno spazio dove le frequenze rallentano per rivelare la direzione corretta." A cura di Thalys Analisi Strategica del Weekend aggiornato l'8 Aprile 2026 Il weekend dell' 11 e 12 aprile 2026 si presenta come un corridoio di osservazione. Mentre la settimana è stata dominata dall'urgenza di "fare" (Stellium in Ariete), sabato e domenica offrono una variazione di frequenza: la Luna si sposta verso territori più riflessivi e intuitivi. Thalys individua tre chiavi per navigare queste 48 ore: Scollegamento (dalle routine), Selezione (delle presenze) e Ascolto (del segnale debole). Non forzare i tempi: la risposta che cerchi arriverà nel momento in cui smetterai di interrogarla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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