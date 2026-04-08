Oroscopo di oggi 9 aprile 2026 | le previsioni segno per segno

Oggi, 9 aprile 2026, vengono pubblicate le previsioni dell'oroscopo per ogni segno zodiacale. Le indicazioni fornite sono generiche e si consiglia di interpretarle in modo personale, considerando le caratteristiche individuali di ciascuno. Le previsioni non pretendono di essere precise o vincolanti, e si invita a valutarle come semplici spunti di riflessione. Nessuna affermazione si basa su dati certi o verificati, ma solo su previsioni di carattere generale.

L'oroscopo di oggi, 9 aprile. Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.Il giovedì si apre con un'energia vibrante e risoluta, dettata dalla permanenza della Luna nel primo segno dello. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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OROSCOPO DI APRILE 2026 per tutti i segni zodiacali (segno per segno)

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