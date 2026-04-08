Oroscopo della settimana 6-12 aprile 2026 | soldi lavoro e strategie pratiche La classifica di Eryx per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

La settimana dal 6 al 12 aprile 2026 segna un passaggio importante, con le decisioni su soldi, lavoro e strategie che richiedono maggiore chiarezza e determinazione. La classifica di Eryx per i dodici segni zodiacali evidenzia come alcuni debbano mettere in campo scelte più pratiche, mentre altri si concentrano sulla difesa delle proprie risorse. È un periodo in cui le valutazioni iniziali lasciano spazio a decisioni più definitive e concrete.

La settimana dal 6 al 12 aprile 2026 è ormai entrata nel suo tratto più selettivo: non siamo più nel momento delle valutazioni preliminari, ma nella fase in cui soldi, lavoro e tempo vanno difesi con scelte più nette. Oggi, mercoledì 8 aprile, il punto non è aggiungere altro alla tua agenda, ma capire con precisione quali trattative meritano accelerazione, quali attività vanno alleggerite. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Oroscopo della settimana 6-12 aprile 2026: soldi, lavoro e strategie segno per segno. La classifica di Eryx per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e PesciLa settimana dal 6 al 12 aprile 2026 segna un passaggio netto tra chi continua a riempire le giornate di attività e chi, invece, riesce a trasformare...

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