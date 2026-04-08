Oroscopo 9 aprile 2026 le previsioni di oggi segno per segno | Toro e Vergine dolcissimi

Il 9 aprile 2026, l'oroscopo segnala che Marte entra nel segno dell'Ariete, influenzando alcuni segni come Capricorno e Cancro con maggiore intensità. Nel frattempo, Venere e la Luna si trovano in posizione favorevole per i segni di terra, portando un'energia più dolce e armoniosa. La giornata si presenta con cambiamenti planetari che interessano varie aree dell'astrologia quotidiana.

Nell'oroscopo di giovedì 9 aprile 2026 Marte passa nel segno dell'Ariete e affatica Capricorno e Cancro mentre Venere e la Luna baciano i segni di terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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