Oro rubato in fabbrica | arrestato dipendente con 500g di refurtiva

Un uomo di 37 anni, di origini pakistane, è stato arrestato dai carabinieri ad Alberoro, in provincia di Arezzo, perché trovato in possesso di circa 500 grammi di oro rubato all’interno della fabbrica orafa dove lavorava. Durante un controllo, i militari hanno fermato il dipendente che aveva con sé la refurtiva, che è stata successivamente sequestrata. L’uomo è stato portato in caserma e dovrà rispondere di furto aggravato.

Un dipendente di 37 anni, originario del Pakistan, è stato arrestato dai carabinieri ad Alberoro, in provincia di Arezzo, per aver sottratto monili d’oro all’interno della fabbrica orafa dove lavorava. L’operazione ha avuto luogo dopo che l’uomo è stato fermato per un controllo, occasione in cui sono emerse nove catenine in oro. Il proprietario dell’azienda ha riferito che le mancanze di materiale prezioso erano state riscontrate nel corso di diversi anni. Le indagini si sono spostate rapidamente all’abitazione del soggetto, dove le forze dell’ordine hanno recuperato circa mezzo chilo di oggetti aurei. Tra i beni sequestrati figurano diverse catenine e altri gioielli, tutti contrassegnati dal marchio della ditta di appartenenza del dipendente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oro rubato in fabbrica: arrestato dipendente con 500g di refurtiva Aggredisce un dipendente per darsi alla fuga con la refurtiva, arrestatoI carabinieri di Aprilia hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino indiano di 33 anni, senza fissa dimora in Italia, per il reato di...