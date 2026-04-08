Oro per Albarelli e pioggia di successi | il Circolo Cere trionfa

Durante i Campionati Nord Italia a Cattolica, la cavallerizza ha vinto il Trofeo junior, portando a casa un risultato importante. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo diverse giovani amazzoni e cavalli. Tra le partecipanti, si è distinta per la sua performance la giovane atleta con il suo cavallo Wonder Cherry, che ha ottenuto il primo posto nella categoria.

Arianna Albarelli, in sella a Wonder Cherry, ha conquistato la vittoria del Trofeo junior durante i Campionati Nord Italia svoltisi a Cattolica. Il successo si inserisce in un weekend pasquale estremamente proficuo per gli atleti del circolo Cere di Reggio Emilia. Il risultato di punta è quello ottenuto da Albarelli, che ha saputo gestire al meglio il binomio con Wonder Cherry per arrivare al gradino più alto del podio. L’impresa sottolinea la qualità della preparazione tecnica portata avanti dal circolo reggiano in vista delle competizioni regionali. I risultati della delegazione reggiana a Cattolica. Oltre al primo posto della punta di diamante, diverse altre atlete hanno ottenuto posizionamenti di rilievo nelle varie categorie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oro per Albarelli e pioggia di successi: il Circolo Cere trionfa Tiro a segno: pioggia di successi per La Spezia verso gli ItalianiIl Tiro a Segno La Spezia ha ottenuto risultati significativi durante la seconda fase delle qualificazioni ligure. Al PokerStarsOpen arrivano i primi successi: Theodoridis trionfa nel Warm UpIn attesa dello start ufficiale del Main Event, al terzo piano del Casinò di Campione sono già scattati i primi tornei del lungo Festival che ci...