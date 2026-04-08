Ora è ufficiale | Sinner si ritira dal doppio la mossa di Jannik e la strategia a Montecarlo | perché ora lui e Bergs si separano

È stato annunciato ufficialmente il ritiro di Sinner dal torneo di doppio a Montecarlo. La decisione deriva da una strategia adottata dal giocatore e dal suo compagno, che hanno deciso di separarsi per concentrarsi sulle competizioni singolari. La scelta è stata comunicata durante l’evento, mentre il torneo prosegue con le partite di singolare che attirano l’attenzione del pubblico. La coppia aveva già affrontato diverse sfide nel corso della stagione.

A Montecarlo il torneo sta diventando serio per entrambi, e il doppio passa in secondo piano. Jannik Sinner e il belga Zizou Bergs hanno deciso di ritirarsi dalla competizione a coppie nel Masters 1000 del Principato, rinunciando al secondo turno che li avrebbe visti affrontare Guido Andreozzi e Manuel Guinard. Ad annunciarlo è stato il padre del tennista belga su X: «Ora è ufficiale, Jannik si ritira dal doppio. Comprensibile, visto che può diventare numero 1 del mondo in questo torneo. Nonostante questo, per Zizou è stata una grande esperienza che non sarà mai dimenticata». Sinner aveva scelto Bergs come partner, anche perché il belga gli fa spesso da sparring partner, e l’obiettivo iniziale era accumulare partite sulla terra rossa per prendere ritmo sulla superficie. 🔗 Leggi su Open.online

Montecarlo, Sinner e Bergs si ritirano dal torneo di doppio: i motivi della decisioneJannik Sinner e Zizou Bergs non giocheranno il loro secondo turno di doppio a Montecarlo, nel Masters 1000 nel Principato.

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Sarà Machac l'avversario di Sinner negli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Il ceco, n.53 del mondo, ha battuto l'argentino Cerundolo (n.19) in due set (7-6 6-3) #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2026/04/08/a-montecarlo-berrettini-sorprend - facebook.com facebook