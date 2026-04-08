Omicidio Tramontano la Cassazione rimanda in Appello per valutare premeditazione ed ergastolo

La Corte di Cassazione ha deciso di rinviare nuovamente il caso relativo all’omicidio di una donna di 29 anni, avvenuto a Senago mentre era al settimo mese di gravidanza. La sentenza si è resa necessaria per approfondire la questione della premeditazione e determinare se il reato possa essere qualificato come omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione. Il processo ritorna in Appello per ulteriori valutazioni su questi aspetti.

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