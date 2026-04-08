Omicidio Stefano Cena a processo i tre giovani accusati dell' omicidio Non pagarono il gettone al giostraio

Tre giovani sono stati rinviati a giudizio per l’omicidio di Stefano Cena, noto come “Luigi”, il giostraio di 65 anni ucciso nel pomeriggio del 5 ottobre 2025 a Capena. L’episodio è avvenuto in piazza Civitucola, dove l’uomo è stato brutalmente colpito. La vicenda non ha visto l’apertura di un’udienza preliminare, poiché il procedimento giudiziario proseguirà direttamente con il processo.

Non ci sarà udienza preliminare. Per la morte di Stefano Cena, conosciuto da tutti come "Luigi", il giostraio di 65 anni brutalmente pestato in piazza Civitucola a Capena la sera del 5 ottobre 2025, si andrà direttamente a processo. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tivoli. 🔗 Leggi su Romatoday.it Il giostraio Luigi Cena picchiato a morte a Capena, tre giovani rinviati a giudizioIl gip ha rinviato a giudizio immediato i tre giovani presunti responsabili dell'omicidio volontario aggravato di Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio... Omicidio Villa Pamphilj, al via processo a Francis Kaufmann: il californiano accusato dell’omicidio di compagna e figliaFrancis Kaufmann deve comparire davanti ai giudici oggi, per l’apertura del processo a suo carico. Temi più discussi: Omicidio del giostraio di Capena: a giudizio i tre giovani del branco. Ti ammazziamo oggi; Giostraio massacrato, in 3 a processo; CAPENA – Ucciso per un rimprovero: a processo i presunti assassini del giostraio; Capena, al via il processo per l’omicidio del giostraio. Il giostraio Luigi Cena picchiato a morte a Capena, tre giovani rinviati a giudizioIl gip ha rinviato a giudizio immediato i tre giovani presunti responsabili dell'omicidio volontario aggravato di Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio massacrato ... fanpage.it Omicidio del giostraio di Capena: a giudizio i tre giovani del branco. Ti ammazziamo oggiUn omicidio feroce. Un pestaggio brutale, sproporzionato, consumato davanti agli occhi terrorizzati di bambini e della moglie che urlava: Fermatevi, ha 65 anni. Ma la furia del branco non si è ferma ... msn.com La Procura di Tivoli ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per tre uomini arrestati lo scorso novembre e ritenuti responsabili della brutale aggressione del 5 ottobre scorso a Stefano Cena, giostraio di Capena, morto il 14 ottobre. I tre, sottoposti alla custo - facebook.com facebook