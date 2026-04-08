Omicidio in macelleria l' assessore Bartolini | Non erano mai giunte segnalazioni da lì

Un omicidio è avvenuto all’interno di una macelleria, evento che ha portato le autorità a intervenire sul luogo. L’assessore ha dichiarato che, fino a quel momento, non erano state ricevute segnalazioni riguardanti quella attività. Durante un’uscita pubblica, ha anche affermato che non erano stati effettuati controlli specifici nel locale, sottolineando che si tratta di un’attività commerciale dove, secondo quanto riferito, non si erano mai riscontrate situazioni anomale.

“In quella macelleria non avevamo fatto mai controlli, vai a pensare che in un’attività ci siano persone a dormire. Facciamo controlli dove provengono segnalazioni da parte di cittadini e nessuno aveva segnalato che dentro quella macelleria ci fosse qualcuno”: è quanto dice l’assessore alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Cecchini a Sarajevo, l'80enne indagato per omicidio: «Non c'entro, mai stato lì. Le armi? Sono solo appassionato di caccia»SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Cappellino calato sugli occhi, mascherina nera a coprire il volto e passo sicuro. Sangue in una macelleria, l'incredulità dei passanti: “Davvero c’è stato un omicidio?”Lo shock di via Ravegnana dopo l'omicidio: "Non abbiamo sentito nulla, solo il blu dei lampeggianti". Temi più discussi: Sangue in una macelleria, l'incredulità dei passanti: Davvero c’è stato un omicidio?; Omicidio in macelleria a Forlì: fermato l’uomo che ha avvertito le forze dell’ordine; Forlì, omicidio in una macelleria halal: un 45enne ucciso a coltellate, sospettato un uomo di 36 anni; Forlì, l’omicidio in macelleria: l’arrivo della Polizia e il corpo esanime dietro al bancone. Sangue e mistero tra le mura della macelleria: c’è un fermato per l’omicidio di ForlìIl giallo della macelleria di Forlì sembra essere giunto a una prima, drammatica svolta. Dopo una notte di rilievi e interrogatori, le indagini sul brutale omicidio avvenuto ieri notte hanno portato a ... forli24ore.it Omicidio in macelleria a Forlì: fermato l’uomo che ha avvertito le forze dell’ordineDai primi accertamenti è emerso che l'omicidio sarebbe nato da una lite nel corso della quale è stato usato anche un grosso coltello ... dire.it La Dda di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per tre persone considerate gli autori dell'omicidio di Danilo Abiuso, il 22enne ucciso a Valenzano (Bari) la sera del 14 novembre 2003 e ritenuto vicino al clan mafioso Strisciuglio. - facebook.com facebook Omicidio Giulia Tramontano, la Procura Generale chiede l'appello bis: "Impagnatiello ha pianificato tutto" x.com