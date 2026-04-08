Il primo grado del processo riguardante l’omicidio di Auriane Laisne si è concluso con la condanna dell’ex fidanzato della vittima a 25 anni di reclusione. La giovane donna francese, di 22 anni, è stata trovata senza vita il 5 aprile 2024 in una chiesetta abbandonata in Valle d’Aosta, frazione di La Salle. La sentenza è stata emessa nelle ultime ore dal tribunale competente.

Fermo, 8 aprile 2026 – Si è chiuso il primo grado del processo per l’omicidio di Auriane Laisne, la 22enne francese trovata senza vita il 5 aprile 2024 in Valle d’Aosta nella chiesetta abbandonata di Equilivaz, frazione di La Salle. La Corte d’Assise di Aosta ha condannato a 25 anni di reclusione l’ex fidanzato, Sohaib Teima, 24enne nato a Fermo. La ricostruzione del delitto. Secondo la ricostruzione del delitto, la giovane è stata colpita con un’arma da taglio: tre le ferite ritenute fatali, localizzate al collo e all’addome. Il corpo era stato rinvenuto in una chiesetta abbandonata e sconsacrata. Nel corso del processo era stata disposta una perizia psichiatrica sul giovane imputato, che lo aveva giudicato capace di intendere e di volere, escludendo quindi l’incapacità al momento dei fatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Auriane, condannato a 25 anni di reclusione l'ex fidanzato fermano

Femminicidio Auriane Laisne, condannato l’ex fidanzato: 25 anni di carcereLa Corte di Assise di Aosta riconosce la responsabilità di Sohaib Teima nel femminicidio di Auriane Laisne.

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Si parla di: Femminicidio di La Salle, Sohaib Teima condannato a 25 anni di carcere.

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