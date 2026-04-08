A Campobasso proseguono le indagini sulla morte di una donna e della figlia quindicenne, avvenuta con l’utilizzo di ricina. La polizia ha ascoltato in questura due persone, Gianni e Alice di Vita, in veste di sospetti. Si attendono ancora i risultati definitivi delle autopsie per chiarire le cause dei decessi. Le forze dell’ordine stanno conducendo una serie di accertamenti per identificare eventuali responsabili.

A Campobasso, l’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita accelera con interrogatori in Questura a Gianni e Alice di Vita e l’attesa per i risultati definitivi delle autopsie. Il centro dell’indagine si sposta verso la ricerca di prove concrete sulla somministrazione della ricina, sostanza individuata nel sangue delle due vittime che avevano manifestato malesseri nella loro casa di Pietracatella prima di morire presso l’ospedale Cardarelli subito dopo le festività natalizie. La Squadra Mobile, sotto il coordinamento di Marco Graziano, ha intensificato le attività investigative convocando un numero di circa venti persone tra parenti e conoscenti per raccogliere testimonianze cruciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio con ricina a Campobasso: caccia al colpevole e prove shock

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Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso: «La ricina ha agito velocemente». L’attenzione degli inquirenti si concentra anche su cestini e conserve ricevuti in regalo ...Gli accertamenti hanno dimostrato che non si è trattato di una contaminazione progressiva, ma una somministrazione mirata. Un passaggio importante, che restringe i tempi. Nelle prossime ore saranno se ... vanityfair.it

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