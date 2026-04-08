Oltre il silenzio | una scuola impara i segni per salvare Ben

A Campton Elementary, un bambino di sette anni ha trovato un modo per comunicare con i compagni e gli insegnanti grazie all’apprendimento della lingua dei segni. L’intera scuola ha deciso di partecipare a questa iniziativa per facilitare le interazioni con Ben O’Reilly, che aveva bisogno di metodi alternativi per esprimersi. Il progetto ha coinvolto studenti e docenti, portando alla creazione di un ambiente più inclusivo.

Ben O’Reilly, un bambino di sette anni, ha trasformarsi la sua esperienza scolastica a Campton Elementary grazie all’iniziativa dei suoi compagni e dei docenti di imparare la lingua dei segni per comunicare con lui. Il piccolo Ben era l’unico studente sordo del suo distretto scolastico. Questa condizione, unita al fatto che il New Hampshire non dispone di istituti specializzati per i non udenti, lo aveva spinto verso una condizione di forte isolamento sociale. Cheryl Ulicny, l’assistente del bambino, ha testimoniato come Ben non riuscisse a costruire legami né con i coetanei né con gli insegnanti. In quel contesto, il bambino viveva una solitudine profonda che influenzava il suo modo di comportarsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oltre il silenzio: una scuola impara i segni per salvare Ben Leggi anche: La scuola a Novara dove si impara la lingua dei segni Meet School Roma, Bardi (Impara Digitale): “Oltre l’intelligenza artificiale: la scuola riparte dalle persone”Il 19 e 20 febbraio 2026 all’ITIS Galileo Galilei la terza tappa del tour nazionale. 4K2026 Action Movie: Arena Erupts as Kungfu Legend Crushes Muay Thai Master in a Shocking Showdown Temi più discussi: Oltre il silenzio; Giornata mondiale dell’autismo: voci che chiedono ascolto, oltre il silenzio del 2 aprile; I tasti giusti – Oltre il silenzio: a Mormanno partecipazione e confronto sulla salute mentale; Il silenzio è rivoluzione, ritrovare sé stessi oltre il rumore del mondo. Chiedo Silenzio (1958) di Pablo Neruda: la poesia sul valore autentico dell’amoreScopri il significato di Chiedo silenzio di Pablo Neruda: una poesia sull’amore, il tempo e le cose essenziali che danno valore alla vita. libreriamo.it Oltre il frastuono globale, alla scoperta del silenzio come risorsa vitaleSiamo immersi quotidianamente in una realtà iperveloce e perennemente connessa, dove il rumore – digitale e sociale – occupa ogni singolo spazio della nostra vita. Occuparsi del silenzio significa ... ecodibergamo.it 50news Versilia. . Viareggio: Oltre 50 artisti a sostegno di Federica Maineri Sindaca - facebook.com facebook Nuovo record in Francia: oltre 20.000 adulti e adolescenti si sono battezzati a Pasqua Leggi tutto qui : x.com