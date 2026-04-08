Il conflitto in Iran oggi si presenta come un tema complesso, difficile da definire attraverso le tradizionali categorie di vittoria e sconfitta. Oltre alle azioni degli Stati Uniti e di Israele, ci sono questioni fondamentali che riguardano il futuro della regione e le sfide interne del paese. La situazione si evolve in un quadro di incertezza, dove le decisioni prese e le dinamiche in atto influenzano il percorso di un Iran che cerca di affrontare le proprie tensioni.

Come in tutte le guerre contemporanee, anche per quella in Iran non è così facile tracciare i confini dei concetti di vittoria e sconfitta. Sappiamo, nel caso in questione, che c’è stata una sconfitta degli Stati Uniti: partiti per annichilire l’Iran in pochi giorni, si sono trovati impantanati in una guerra che ha rischiato di generare una crisi economica globale, ha fatto infuriare mezzo mondo, ha avvantaggiato i rivali storici (Russia e Cina) e non ha raggiunto alcuno degli obiettivi fissati, non il regime change e nemmeno quella insurrezione degli iraniani di cui solo gli stolti potevano vaneggiare. Dentro il mondo Usa, una sconfitta per il mondo neocon che sembrava ormai essersi impadronito della Casa Bianca, dal ministro della Guerra Pete Hegseth al segretario di Stato Marco Rubio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Oltre gli errori di Usa e Israele: tre domande chiave per l’Iran di domani

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Iran, ucciso l’ex presidente iraniano Ahmadinejad. Tre soldati Usa morti. Gli attacchi contro i paesi del Golfo e Israele continuano – I videoIl Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti, ha fatto sapere che «tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti...

Russia’s Major Shift, Europe’s Energy Crisis, Trump’s Iran Deadline

Temi più discussi: Iran, Trump: Colpiremo ancora per due o tre settimane, torneranno all'età della pietra -; L'America sta ripetendo con l'Iran gli stessi errori commessi con gli Houthi; In Iran la diplomazia funzionava più della forza - Appunti; Tra Trump e l'Iran vince la Cina? Sette ragioni per cui Xi Jinping è in vantaggio (per ora) nella sfida per Hormuz.

Guerra in Iran, quali sono i punti della proposta di pace con gli UsaDieci punti presentati dall'Iran agli Stati Uniti nella proposta di tregua del conflitto. Tra le novità, c'è l'ipotesi che l'Iran faccia pagare un pedaggio per il passaggio dallo Stretto di Hormuz. tg24.sky.it

L'America sta ripetendo con l'Iran gli stessi errori commessi con gli HouthiLa Casa Bianca sembra non aver imparato nulla dalla campagna di bombardamenti condotta un anno fa in Yemen: sottovalutazione del nemico, messaggi ... avvenire.it

Quanto è fragile la tregua tra Iran e Stati Uniti L’analisi di Micól Flammini ( @micolfla ) durante la diretta del Foglio sulla crisi in medio oriente. “È vero che il regime iraniano è stato indebolito, ma le ragioni per cui il conflitto è iniziato sono tutte ancora lì. Il regi - facebook.com facebook

Questa mattina la notizia della tregua in Iran sembrava l'inizio di una svolta, soprattutto per gli effetti sullo stretto di Hormuz e per la popolazione civile iraniana. Ma i raid feroci di Israele sul Libano stanno compromettendo tutto. È di queste ore la notizia che il g x.com