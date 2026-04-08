Olio sulla carreggiata Motociclista ferito Provincia ancora ko

Un incidente si è verificato a causa di una chiazza d’olio sulla carreggiata, che ha causato il ferimento di un motociclista. La strada interessata si trova in una zona sulla quale è ancora in corso un intervento di riparazione. La Provincia coinvolta nel caso ha subito una condanna in primo grado e si trova ora in appello. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Motociclista ferito a causa di una chiazza d’olio sulla strada, Provincia ko anche in appello. Si è conclusa con un rigetto l’affondo dell’ente di via Veneto contro la sentenza con cui nel settembre dello scorso anno venne condannato dal Tribunale spezzino a risarcire con circa 22mila euro un centauro che, a causa di una chiazza oleosa sull’asfalto della provinciale, cadde dalla moto provocandosi lesioni. La seconda sezione civile della Corte d’Appello di Genova, presieduta da Marcello Bruno, ha confermato la sentenza impugnata, condannando la Provincia alle spese legali. L’episodio avvenne nell’ottobre 2021 a Beverino, quando l’uomo,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Olio sulla carreggiata. Motociclista ferito. Provincia ancora ko Limbiate, incidente sulla Comasina, ferito motociclistaChiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di… Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito,... Argomenti più discussi: Olio sulla carreggiata. Motociclista ferito. Provincia ancora ko; archivio news; Rientro in moto a marzo: la checklist tecnica e assicurativa prima di riprendere la strada. Olio sulla carreggiata. Motociclista ferito. Provincia ancora koBeverino, la Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado. L’ente di via Veneto aveva chiesto l’annullamento del dispositivo. lanazione.it Olio al rosmarino fatto in casa Ci sono profumi che raccontano la cucina di casa… e il rosmarino è uno di quelli Un olio semplice, ma capace di dare carattere a ogni piatto. Usalo per: bruschette croccanti patate al forno insalate focacce e pane fatto in casa P - facebook.com facebook LA PUNIZIONE. Olio su tela di @MPolitano16 . Perché devi essere punito se sullo 0-0, ripeto, sullo 0-0 difendi VERGOGNOSAMENTE 6-3-1. Questo è il motivo principale che spiega la sciagura del calcio italiano. Senza se e senza ma. x.com