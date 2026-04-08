Durante le Olimpiadi Milano-Cortina, circa un quarto delle imprese lombarde ha registrato effetti positivi sulla propria attività. Il 20% di queste aziende ha segnalato un incremento nel fatturato, nella clientela o ha assunto personale supplementare durante le settimane delle gare. Questi dati riflettono come alcuni imprenditori abbiano beneficiato direttamente dall’evento sportivo, coinvolgendo settori diversi e adattando le proprie strategie di mercato.

Per un imprenditore lombardo su quattro i Giochi olimpici Milano-Cortina hanno avuto un impatto positivo sulla loro attività e il 20% delle imprese ha segnalato un aumento del fatturato, della clientela, o si è avvalso di personale aggiuntivo durante il periodo delle gare. Del 67% di imprese che hanno realizzato investimenti negli ultimi 5 anni – soprattutto per la ristrutturazione dei locali e l’offerta di nuovi servizi e prodotti – una su sei lo ha fatto anche in previsione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Investimenti che hanno avuto un ritorno positivo per l’82% delle imprese. È quanto emerge da un’indagine di Confcommercio Lombardia sulle attività economiche – 96% micro e piccole imprese – del commercio, della ristorazione, della ricettività, dei trasporti e dei servizi nelle varie province lombarde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi, il 20% delle imprese ci ha guadagnato

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