Nella partita tra Olimpia Milano e Valencia, la squadra spagnola ha completato una rimonta che le ha permesso di passare il turno. L’Olimpia, che in questa stagione avrebbe già raggiunto i playoff con partite di 30 minuti, si è trovata a subire una sconfitta che interrompe la sua serie positiva. La gara si è conclusa con il successo dei valenciani, lasciando Milano fuori dalla competizione.

Ormai non ci si stupisce neanche più. Se le partite fossero di 30’, in questa stagione l’ Olimpia Milano starebbe già festeggiando l’accesso ai playoff, forse anche come testa di serie. Invece durano 40’ ed è ormai certo che Milano non giocherà la post-season per il quarto anno consecutivo. Questa volta, a Valencia, finisce 102-96 per i padroni di casa (che invece ai playoff ci andranno) e l’Olimpia dilapida 14 punti di vantaggio negli ultimi 13 minuti. Così non servono a nulla i 20 punti di Brooks con 612 da 3, come i 16 di LeDay, autore soprattutto di un gran primo tempo. Poi lo spartito è sempre lo stesso e l’ Armani disfa la tela come Penelope. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Olimpia, nuova illusione. Valencia rimonta e passa

Olimpia Milano: il film è sempre lo stesso, anche Valencia vince in rimontaValencia (Spagna) - La strada di troppe partite dell’Olimpia è talmente sempre uguale e ormai non è neanche più sorprendente raccontarlo.

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