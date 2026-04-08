Olevano Romano al via i lavori al muro della galleria e su Via Maremmana

A Olevano Romano sono iniziati i lavori sul muro della galleria e su Via Maremmana, dopo un periodo di lunghe procedure burocratiche e confronti tra le autorità. L’intervento riguarda il miglioramento della sicurezza della strada e della struttura, con attività di cantiere che sono ora in corso. La notizia segna una tappa importante per la manutenzione e la tutela della viabilità locale.

Dopo una lunga fase burocratica e intensi confronti istituzionali, la sicurezza della viabilità a Olevano Romano riceve un impulso decisivo. L'Amministrazione Comunale annuncia che oggi, 08 aprile 2026, si apre il cantiere per la messa in sicurezza e il rifacimento del muro di contenimento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Lelat, al via i lavori per mettere in sicurezza il muro della ex scuola “Carlo Meo”L’Amministrazione comunale di Messina ha affidato i lavori di messa in sicurezza del muro di recinzione della ex scuola “Carlo Meo”, attuale sede... Leggi anche: Lavori in corso al Teatro Romano. Cantiere e scavi, si guarda al futuro Argomenti più discussi: A Pasquetta. Vino, animali, terme e Rinascimento. Quattro consigli per una gita lontana dai turisti; Il Lazio porta a Vinitaly la Dolce Vita: Sarà il padiglione più bello della fiera; Foto Meteo: Fotosegnalazione Di Olevano Romano; L'Italia presenta una nuova squadra al Congresso del Consiglio d'Europa. Via da Perugia, la casa dell’omicidio di Meredith Kercher riprodotta a Olevano Romano per le riprese della serie Disney di Amanda KnoxE Amanda Knox da Perugia finì a Olevano Romano. Dopo il rifiuto del capoluogo umbro per ospitare le riprese della serie Amanda. A Coming of Age Horror (prodotta dalla 20th Century Fox quindi dalla ... ilfattoquotidiano.it La Maison della Bellezza - Hair. . Guarda fino alla fine per vedere il risultato finale La Maison Della Bellezza Prenestina Via Olevano Romano, 256- Roma Dal Martedì al Sabato 9:00-19:00 orario continuato info 062153626 WhatsApp al 3289 - facebook.com facebook